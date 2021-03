L'Avalanche a été sans pitié à l'endroit du Wild du Minnesota. La formation du Colorado a trouvé le fond du filet à six reprises et Philipp Grubauer a bloqué les 31 tirs dirigés vers lui pour réaliser le jeu blanc. Le jeune défenseur Cale Makar a une fois de plus démontré l'étendue de son talent avec un but et une aide.

Voyez les faits saillants ainsi que ceux des autres matchs des sections Ouest et Centrale dans la vidéo ci-dessus.

