Jonathan Huberdeau n'a vraiment pas digéré cette défaite des Panthers face au Lightning, dimanche. Alors que la Floride tirait de l'arrière en troisième période et que rien ne semblait fonctionner du côté de son équipe, le Québécois, visiblement frustré, s'est rué sur Russ Colton! Il n'en fallait pas plus pour que les gants tombent et que la mêlée éclate.

Voyez les faits saillants ainsi que ceux des autres matchs de la LNH dans la vidéo ci-dessus.