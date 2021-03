Le baseball majeur se prépare à une vaccination de masse

Selon les informations du président des Blue Jays de Toronto Mark Shapiro, le baseball majeur planifie de vacciner une majorité de joueurs et d’entraineurs d’ici le début du mois de mai afin de pouvoir présenter une saison complète en 2021 tout en diminuant au maximum les risques liés à la COVID-19.

«Nous avons l’information assez fiable que le vaccin sera accessible à nos joueurs et à ceux des autres équipes du baseball majeur dans les deux à trois prochaines semaines ou d’ici un mois», a indiqué Shapiro au site The Athletic.

Le président des Jays a également abordé un retour potentiel de son équipe à son domicile de Toronto cette saison.

«Si à la fin avril ou au début mai la plupart de joueurs et des membres du personnel sont vaccinés et que c’est également le cas pour les autres équipes, et si Toronto est un endroit sécuritaire, les risques commenceront à être moindres.»

Le maire de Toronto John Tory a récemment prolongé l’interdiction des événements publics dans la métropole jusqu’au 1er juillet.

Les Blue Jays entreprendront en avril leur saison à domicile à leur centre d’entrainement de Dunedin, en Floride.