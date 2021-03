Tout un départ pour un défenseur de 18 ans

Le jeune défenseur Jamie Drysdale, sélectionné sixième au total lors du dernier repêchage par les Ducks d’Anaheim, a connu une soirée de rêve pour ses débuts dans la Ligue nationale de hockey (LNH), jeudi soir, amassant un but et une mention d’aide dans une victoire de son équipe en prolongation contre les Coyotes de l’Arizona.

«C’était absolument génial, a commenté Drysdale, sur le site web de la LNH. Je ne pense pas qu’on peut demander une meilleure façon de débuter.»

À 18 ans et 344 jours, Drysdale est devenu le premier défenseur depuis Petr Svoboda, le 11 octobre 1984, à débuter sa carrière avec plus d’un point dans un match avant de célébrer ses 19 ans. À l’époque, Svoboda avait récolté deux mentions d’aide pour le Canadien de Montréal dans une défaite de 4 à 3 face aux Sabres de Buffalo.

Le joueur natif de Toronto, qui aurait probablement évolué dans la Ligue de hockey junior de l’Ontario cette saison n’eut été de la pandémie de COVID-19, est en fait devenu seulement le troisième défenseur à réaliser pareil exploit dans l’histoire de la LNH. Le seul autre arrière à avoir inscrit plus d’un point à ses débuts avant 19 ans : le Québécois Raymond Bourque, en 1979, avec les Bruins de Boston.

Un plaisir partagé

Si Drysdale flottait sur un nuage, c’est aussi en vertu du gain des Ducks en prolongation obtenu grâce à un but d’Adam Henrique. Drysdale a pour sa part inscrit le premier filet de son équipe durant la deuxième période avant de contribuer à celui de l’attaquant Trevor Zegras, également auteur de son premier but dans la LNH, quelques minutes plus tard.

«De sortir avec la victoire, ça fait que tout ça est encore beaucoup mieux», a estimé Drysdale.

Au chapitre des records, Drysdale et Zegras -ce dernier ayant 19 ans- sont devenus les plus jeunes coéquipiers dans l’histoire de la LNH à inscrire chacun leur premier but en carrière en moins de deux minutes et 30 secondes.

«De voir la rondelle aller dans le filet, c’était un certain soulagement, a pour sa part avoué Zegras, qui a obtenu son premier but à son 11e match dans la Ligue nationale. C’était un moment très excitant.»

- Jamie Drysdale est aussi devenu le plus jeune joueur des Ducks à inscrire un but à son premier match dans la LNH depuis Chad Kilger, qui avait réussi l’exploit à 18 ans et 316 jours, le 9 octobre 1995.