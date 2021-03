Shapovalov s’arrête en demi-finale à Dubaï

Le Canadien Denis Shapovalov a été surpris par le Sud-Africain Lloyd Harris en demi-finale du tournoi de tennis de Dubaï, vendredi matin.

La troisième tête de série de l’événement a baissé pavillon en trois manches de 5-7(5), 6-4 et 7-6(6). Le duel a duré plus de deux heures et 40 minutes.

Harris, qui détient le 81e rang au classement mondial, connait tout un tournoi. Avant de se défaire de «Shapo», il a notamment surpris le Japonais Kei Nishikori et l’Autrichien Dominic Thiem dans la dernière semaine.

Durant l’affrontement du jour, l’athlète de 24 ans a fait mal au représentant de l’unifolié avec son service. Il a réussi 12 as et remporté 80% des échanges disputés sur sa première balle.

De son côté, Shapovalov a amassé huit as, mais a commis autant de doubles fautes. Il a également converti une seule de ses quatre balles de bris. Le tennisman de 21 ans a quant à lui été brisé à deux reprises.

L’Ontarien tentait d’atteindre une première finale depuis la saison 2019. À l’époque, il avait disputé deux matchs ultimes d’un tournoi, soit à Stockholm et à Paris. Il avait remporté les grands honneurs en Suède et perdu en France.

En finale à Dubaï, Harris se frottera au vainqueur du duel entre les Russes Andrey Rublev et Aslan Karatsev.