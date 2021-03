Frederik Andersen joue blessé

Le gardien numéro 1 des Maple Leafs de Toronto, Frederik Andersen, est toujours incommodé par la blessure au bas du corps qu’il lui a fait rater quelques rencontres à la fin du mois de février.

«Je ne suis pas à l’endroit où j’aimerais être, a dit l’homme masqué de 31 ans jeudi, lorsqu’il a été questionné sur son état de santé.

«Je travaille pour être aussi bon que possible, mais personne ne traverse une saison sans qu’il ne se passe quelque chose. Il s’agit de savoir si tu es capable de gérer et de jouer.»

«Il faut essayer de faire de son mieux et de jouer aussi bien que possible», a répété le Danois.

Le 20 février dernier, Andersen s’est blessé lors d’un affrontement contre le Canadien de Montréal. Il a raté les quatre matchs suivants et est ensuite revenu au jeu dans un gain de 6 à 1 sur les Oilers d’Edmonton, soit le 3 mars.

Avant sa blessure, le partant du club de la Ville Reine avait maintenu un taux d’efficacité de ,911 et un dossier de 7-1-2 à ses 10 derniers départs. Depuis son retour au jeu, il a signé deux victoires en six participations à un match et maintenu un taux d’efficacité de ,887.

Les Maple Leafs connaissent présentement les pires moments de leur campagne 2020-2021, eux qui ont subi la défaite cinq fois à leurs six dernières sorties. Les Torontois ont obtenu quatre jours de congé cette semaine et reprendront l’action vendredi soir, face aux Flames de Calgary.