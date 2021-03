De nouveaux moyens pour combattre la discrimination et la haine

La MLS Next, ligue des académies de la Major League Soccer (MLS) créée l’an dernier, a dévoilé jeudi une série d’initiatives visant à combattre la haine, le racisme et la discrimination ainsi qu’à favoriser la justice sociale au sein de son sport.

Le comité d’action et d’équité mis en place par ce circuit proposera notamment des séminaires durant lesquels des discussions éducatives permettront aux participants d’en apprendre plus sur les moyens à entreprendre pour bâtir un environnement antiraciste. Les dirigeants des différentes équipes de la MLS Next pourront aussi appliquer les apprentissages au sein de leur club respectif.

De plus, la ligue travaillera étroitement avec l’académie féminine (la Girls Academy) pour offrir une approche humaine dans le développement des athlètes. Également, en regard de la diversité, une plus grande représentativité dans les postes d’influence du circuit et de ses formations est au nombre des objectifs ciblés. Pour certains clubs d’expansion, l’embauche de personnes issues des minorités fait partie des critères d’admission à la MLS Next.

Cette dernière promet aussi plus d’opportunités d’emploi pour les entraîneurs des minorités et des politiques améliorées et renforcées quant au respect d’autrui, peu importe le contexte. À cet effet, des sanctions appropriées seront imposées à ceux les enfreignant. Enfin, du matériel sera offert aux joueurs, à leurs parents et à leurs instructeurs pour les sensibiliser à l’importance d’un univers sans discrimination.

«La MLS s’engage à offrir et entretenir un environnement favorisant l’inclusion à tous les niveaux du soccer, a déclaré par voie de communiqué Sola Winley, directrice responsable de l’équité et de l’inclusion de la MLS Next. Cette plateforme donnera une belle occasion d’améliorer l’accès et la représentativité des divers athlètes et administrateurs, tout en éduquant la prochaine génération de joueurs, instructeurs, leaders et partisans. Ils forment le futur de notre sport et de nos communautés. À travers l’implantation de ces initiatives-clés, notre but est de voir chaque participant grandir comme athlète et comme personne avec ce programme.»