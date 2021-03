Quinton Byfield se prépare au grand saut

Contrairement à Alexis Lafrenière et à Tim Stützle, qui ont été sélectionnés tout juste avant et après lui au dernier repêchage, Quinton Byfield n’a toujours pas fait ses débuts dans la Ligue nationale de hockey. Les Kings de Los Angeles ne sont pourtant pas moins ravis de ce qu’il voit de leur jeune joueur de centre cette saison.

Âgé de 18 ans, Byfield a amassé deux buts et sept mentions d’aide pour neuf points en 16 matchs avec le Reign de l’Ontario, dans la Ligue américaine de hockey. Son ardeur au travail est certainement un des aspects qui distingue l’attaquant de 6 pi 4 et 215 lb.

«C’est quelque chose dont je suis fier: peu importe le pointage et où en est rendu le match, je compétitionne toujours fort. J’essaie de rivaliser avec les joueurs plus vieux et de m’imposer le plus possible», a dit Byfield, tel que cité par Sportsnet.

Même s’il est inévitablement comparé à Lafrenière et à Stützle, l’Ontarien ne s’en fait pas pour autant. Sa relation avec Lafrenière, qui a déjà été son coéquipier dans le cadre du Mondial junior, le pousse plutôt à se dépasser.

«Nous sommes toujours contents l’un pour l’autre. Je lui ai envoyé un texto quand il a compté son premier but. On veut juste tirer le meilleur l’un de l’autre, a indiqué Byfield. C’est sûr que tu veux être dans la LNH le plus tôt possible. Tu regardes les gars de ton année qui sont là et tu veux y être aussi. Tu utilises ça comme une motivation.»

Une forte impression

Alors que la saison dans la Ligue de l’Ontario a été repoussée indéfiniment en raison de la pandémie de COVID-19, les Kings sont heureux d’avoir l’opportunité de travailler de plus près au développement de Byfield.

«Pour un gros joueur, ses trois premiers coups de patin sont comme l’éclair. Je n’ai vu ça de personne avant, a indiqué Nelson Emerson, directeur du personnel des joueurs des Kings.

«Il a cette capacité à se démarquer en sortant des coins, sur les jeux ou à travers la zone centrale. Nous en avons eu des aperçus et ça nous soulève de nos chaises. Il est incroyable à regarder.»

«C’est un gros joueur qui peut patiner, mais qui peut aussi faire les petits jeux, a poursuivi Emerson. C’est quelqu’un qui est prêt, qui est plein de volonté et qui le montre. Pour un joueur de 18 ans, c’est beaucoup. Il faut lui donner le crédit. Je suis très fier de lui et l’organisation l’est aussi.»

Il y a quand même une marche à franchir entre l’OHL, la LAH et la LNH pour Byfield, qui se rapproche néanmoins du but. Quand il recevra l’appel tant attendu, il sera prêt.

«Peu importe quand on va me donner ma chance, je veux en faire le plus possible pour essayer de rester là», a conclu l’espoir des Kings.