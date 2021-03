La filière québécoise brille à Nashville

Le 13 mars 2021 restera une date gravée à tout jamais dans la mémoire de Frédéric Allard et d'Alexandre Carrier.

Pour le premier, il s'agissait de son premier match dans la LNH, alors que le second en a profité pour marquer son premier but dans le circuit Bettman.

Les deux défenseurs ont accepté de partager leur expérience lors d'une généreuse entrevue avec Jean-Charles Lajoie, mercredi.

«Je ne pensais pas que le sentiment serait aussi gros que ça. En plus, j'ai reçu une passe de Yakov Trenin, avec qui j'ai joué au niveau junior, sur le but», a expliqué Carrier.

De son côté, Allard a expliqué que son passage en Europe, au début de la saison, s'est avéré payant.

«Ça été un parcours vraiment différent. J'ai pris la décision d'aller jouer en Europe pour arriver au camp plus en forme que jamais. La décision a été payante puisque j'ai eu un très bon début de saison.»

Les deux Québécois n'ont pas volé leur place dans la LNH. Ils ont travaillé très fort pour se rendre où ils sont aujourd'hui.

«Ça faisait plusieurs années que nous étions à Milwaukee et que nous attendions notre chance. On ne souhaite aucun malheur à personne, mais ça été l'occasion pour nous de prouver ce qu'on pouvait faire dans la LNH. Nous sommes deux très bons amis et on s'amuse tout en travaillant», affirme Carrier.

Ils soutiennent également qu'ils ont reçu un bel accueil de la part des vétérans des Predators et qu'ils se sentent inclus dans la formation.

«Quand je suis arrivé, je me sentais comme le petit nouveau. C'est impressionnant de voir des joueurs comme Roman Josi ou Mattias Ekholm, mais ils nous font sentir comme si on était là depuis plusieurs années», a déclaré Allard.

Voyez l'entrevue en question dans la vidéo ci-dessus.