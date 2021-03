Pas de problème pour Shapovalov

Le Canadien Denis Shapovalov a aisément accédé au troisième tour du tournoi ATP de Dubaï, mardi.

Pour l'occasion, «Shapo», troisième favori de la compétition et 12e joueur au monde, a vaincu l'Allemand Jan-Lennard Struff, 6-1, 6-3, 39e au classement de l'ATP.

La rencontre a duré 1h03.

Le jeune Ontarien de 21 ans a réussi huit as et commis trois doubles fautes et a réussi 58 % de ses premières balles de service. Il a également été en mesure de briser le service de son rival à quatre occasions en six tentatives.

Au prochain tour, Shapovalov croisera le fer avec le Polonais Hubert Hurkacz, 35e au monde et 13e tête de série. Ce dernier a vaincu le Français Richard Gasquet au deuxième tour.