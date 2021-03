Les deux meilleures équipes dans l’Ouest?

Publié aujourd'hui à 07h28

Coup d’œil sur les trois sections de la Ligue nationale.

Division Est

Après quelques transactions et contrats accordés à des joueurs autonomes, la section Est de la Ligue nationale devient soudainement extrêmement compétitive.

Les jeunes Marlins de Miami ont pris de la maturité et ont participé aux séries éliminatoires en 2020, se permettant même d’éliminer les Cubs de Chicago et de participer au deuxième tour.

Les Braves d’Atlanta seront encore les favoris, surtout avec l’ajout de Charlie Morton et le fait que les Braves ont convaincu Marcell Ozuna (quatre ans, 56 millions de dollars) de rester à Atlanta et que le jeune lanceur canadien Mike Soroka sera de la rotation après une vilaine blessure.

Les Mets de New York ont changé leur image en faisant l’acquisition de l’excellent inter Francisco Lindor et du vétéran droitier Carlos Carrasco des Indians de Cleveland. En plus, Luis Rojas pourra compter sur Marcus Stroman, qui a accepté l’offre qualificative de l’équipe. Les Mets sont vraiment intrigants, mais ont-ils la profondeur pour participer aux séries?

Les Phillies de Philadelphie ont amené le bon vieux David Dombrowski pour tenter de se replacer. Il a déjà réussi un bon coup en gardant les services du receveur JT Realmuto, peut-être le meilleur joueur à sa position. Les Phillies ont offert des contrats quelques vétérans pour donner un coup de main à un enclos qui a été épouvantable l’an passé, mais Joe Girardi n’aura peut-être pas assez de talent pour compétitionner pour le premier rang de la division.

Finalement, les Nationals de Washington ont décidé de se donner une dernière chance avec une rotation (Max Scherzer, Patrick Corbin, Stephen Strasburg) qui commence à être vieillissante. Les Nats ont signé le voltigeur Kyle Schwarber, mis la main sur le premier but Josh Bell des Pirates de Pittsburgh, en plus de signer le releveur de fin de match Brad Hand. Il reste peut-être seulement deux ou trois ans au noyau de l’équipe, mais pour le moment, les hommes de Dave Martinez risquent d’être sur les talons des Braves cette saison.

Prédiction section Est

Braves (96-66) Nationals (89-73) Mets (86-76) Phillies (80-82) Marlins (77-85)

Section Centrale

Les Cardinals de St-Louis ont frappé un grand coup en faisant l’acquisition de l’excellent joueur de troisième but Nolan Arenado des Rockies du Colorado. Le retour du redoutable releveur Jordan Hicks donnera tout un coup de pouce à l’enclos, alors que l’équipe semble avoir un beau mélange de jeunes joueurs et de bons vétérans. Ils partent donc comme favoris dans la division.

Les Brewers de Milwaukee n’ont toujours pas réglé leur problème au monticule, mais l’arrivée du voltigeur Jackie Bradley Jr et du deuxième but Kolten Wong, fera des Brewers une des meilleures équipes en défensive. S’ils peuvent avoir les devants en septième manche, les Brewers seront durs à battre avec le duo de Devin Williams et Josh Hader.

C’est l’année des grandes décisions à Chicago. Kyle Schwarber, Jon Lester, Jose Quintana et Yu Darvish sont partis. Si les Cubs ne sont pas compétitifs, les prochains à partir seront Kris Bryant, Anthony Rizzo et Javier Baez, dont les contrats arrivent à échéance. Heureusement que les Cubs ont remporté la Série Mondiale en 2016, parce qu’une autre période creuse s’annonce à l’horizon.

Les Reds de Cincinnati ont été compétitifs pendant un an, mais déjà on semble avoir baissé les bras. Les Reds n’ont pas fait d’offre à Trevor Bauer qui s'est entendu avec les Dodgers de Los Angeles et le releveur Raisel Iglesias a été échangé aux Angels de Los Angeles. Pas une mauvaise équipe les Reds, mais rarement un club va se relever d’avoir perdu son partant numéro et son spécialiste des fins de matchs.

Peu de choses à dire sur les Pirates, puisqu’ils ont échangé Josh Bell, Joe Musgrove et Jameson Taillon pour amorcer une vraie reconstruction. La meilleure nouvelle pour les Pirates serait possiblement de terminer au dernier rang des majeurs et d’avoir le premier choix au repêchage en 2022, déjà qu’ils auront le premier choix en 2021.

Prédiction section Centrale

Cardinals (94-68) Brewers (85-77) Cubs (82-80) Reds (80-82) Pirates (55-107)

Section Ouest

À première vue, ce sera une lutte à deux dans la section Ouest.

Les Rockies ont vendu leur âme en échangeant Nolan Arenado aux Cards en raison de son gros contrat. Sauf que la rengaine sera la même pour les Rockies avec un personnel de lanceurs déficients dans un stade paradisiaque pour les frappeurs.

Les Diamondbacks de l’Arizona et les Giants de San Francisco sont un peu dans la même situation, alors qu’on a mis trop de temps à amorcer une reconstruction et on se retrouve avec des équipes de milieu de peloton, sans nécessairement avoir beaucoup de bons jeunes dans leurs filiales respectives.

Donc, ce sera Dodgers contre Padres. Les Dodgers sont les champions en titre et ont en plus ajouté l’excellent Trevor Bauer sur un contrat de trois ans et 102 millions $ et ont réussi à garder leur noyau intact. L’équipe est très solide, mais il y a certainement quelques points d’interrogations en relève.

De l’autres côté, après toutes ces années à accumuler des bons espoirs, les Padres de San Diego ont décidé de passer vraiment dans le camp des acheteurs avec l’arrivée de Yu Darvish, Blake Snell et Joe Musgrove et ce, uniquement pour la rotation. Avec les Tatis, Machado et compagnie, les Padres devraient marquer leur part de point. Et le directeur général A.J. Preller a également ajouté quelques bons vétérans pour amener de l’expérience. Est-ce que ce sera suffisant?

Prédiction section Ouest