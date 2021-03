Anthony Mantha retrouve sa confiance

Après un début de saison plutôt lent qui a notamment forcé l’entraîneur-chef des Red Wings de Detroit, Jeff Blashill, à le laisser de côté, le Québécois Anthony Mantha semble avoir retrouvé ses repères.

Le Longueuillois de 26 ans a inscrit trois buts et totalisé cinq points à ses cinq dernières parties. Précédemment, il avait été limité à cinq buts et neuf points en 23 rencontres. Ce retour en forme lui permet de s’enlever lui-même un peu de pression sur les épaules.

«Vous vous mettez toujours la pression, a déclaré Mantha lors d’une vidéoconférence, lundi. Tout le monde bataillle dans ce vestiaire et tout le monde veut gagner. Tout le monde met de la pression et évidemment, quand les choses ne vont pas aussi bien, vous pouvez vous mettre un peu plus [de pression] qui peut parfois se retourner très vite contre vous.»

«J'espère que ça va continuer à rouler. La confiance est bonne; ces dernières semaines, j’ai joué beaucoup mieux. J'espère que je pourrai continuer jusqu'à la fin de la saison.»

Blashill est lui aussi heureux du rendement actuel de Mantha. Il croit que cette confiance renouvelée était essentielle pour la suite.

«Anthony est l’un de ses joueurs dont le jeu passe à un autre niveau lorsqu’il se sent bien dans sa peau», a avancé le pilote.

Chimie

Blashill a par ailleurs certainement été l’un des artisans de cette bonne séquence de Mantha, puisqu’il l’a réuni avec Dylan Larkin à la fin du mois de février. Les deux hommes ont souvent joué ensemble et Mantha apprécie compter sur lui comme compagnon de trio.

«C’est complètement différent [de jouer avec Larkin], a dit Mantha. Dylan apporte tellement [à une équipe] lorsqu’il transporte la rondelle. Il va patiner à toute allure et tenter de trouver les ouvertures pour faire une passe. Il adore tirer également, donc il y a des rebonds supplémentaires.»

«Il permet simplement de porter le rythme à un autre niveau. C’est amusant. Cela vous fait patiner encore plus pour le suivre et essayer de vous placer.»