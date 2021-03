Le Rocket s’en tire

Le Rocket de Laval a bousillé une avance en troisième période, mais a trouvé le moyen de vaincre les Marlies de Toronto 5 à 4 en tirs de barrage, dimanche soir, au Centre Bell.

Visiblement heureux d’être de retour au Québec, le Rocket de Laval a connu un excellent début de partie. Lors des 40 premières minutes de jeu, les hommes de l’entraîneur-chef Joël Bouchard ont inscrit trois buts, en ont accordé un et ont limité leurs rivaux à seulement neuf lancers.

Au dernier tiers, les Marlies ont touché la cible à trois reprises sur 12 tirs, mais Yannick Veilleux a aussi amassé sa deuxième réussite de la rencontre.

En tirs de barrage, Alex Belzile a été l’unique joueur a placé la rondelle derrière la ligne rouge et le gardien Michael McNiven a été parfait face aux trois tireurs des torontois.

«Je suis impressionnée de l’effort des gars», a affirmé Bouchard, lors de la conférence de presse qui a suivi le match.

«Nous nous sommes donné beaucoup de chances de marquer. Ils [les Marlies] sont venus dans notre zone à quelques reprises et ils ont connectés. J’ai trouvé que nous n’avons pas eu beaucoup de chance avec la rondelle.»

«Ils ont du talent et de bons joueurs. C’est une bonne équipe de hockey, mais je suis vraiment impressionné par nos gars et la façon dont ils ont respecté le plan de match.»

Outre Veilleux, les marqueurs en temps réglementaire pour le Rocket ont été Ryan Poehling et Jan Mysak. La réplique des Marlies est venue des bâtons d’Alexander Barabanov, Nic Petan, Mac Hollowell et Joey Anderson.

Alex Galchenyuk a également fait sentir sa présence avec une récolte de deux mentions d’aide. L’ancien choix de première ronde du Canadien de Montréal a maintenant amassé deux buts et six mentions d’aide pour huit points en six parties dans la Ligue américaine cette saison.

Les joueurs du Rocket reprendront l’action lundi soir, alors que les Sénateurs de Belleville seront de passage au Centre Bell.