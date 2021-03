Tous les faits saillants de la LNH

Voyez les meilleurs moments de la soirée de vendredi.

Sénateurs (2) c. Oilers (6)

Autre performance époustouflante de Connor McDavid. Il a amassé 1 but et 2 aides et devient du même coup, le premier joueur à atteindre le plateau des 50 points cette saison.

Golden Knights (5) c. Blues (4) - Prolongation

Vladimir Tarasenko a marqué un premier but en plus de 500 jours, mais les Golden Knights ont eu le dernier mot.

Sharks (6) c. Ducks (0)

Kurtis Gabriel et Nicolas Deslauriers se sont livrés un combat un hommes et les Sharks ont écrasé leurs rivaux de la Californie.

Kings (0) c. Avalanche (2)

Calvin Petersen a été sensationnel devant sa cage. Il a repoussé 44 des 45 lancers qu'il a reçus! Malheureusement pour lui, son équipe a été incapable de marquer.

Coyotes (0) c. Wild (4)

Kirill Kaprizov est vraiment un joueur électrisant! La recrue du Wild a marqué son premier tour du chapeau en carrière.