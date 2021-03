Les Raptors s’inclinent à nouveau

Toujours privés d’OG Anunoby, Malachi Flynn, Patrick McCaw, Pascal Siakam et Fred VanVleet en raison du protocole de la COVID-19, les Raptors de Toronto ont subi un quatrième revers consécutif, samedi, à Charlotte, où ils se sont inclinés 114 à 104 devant les Hornets.

L’équipe locale a connu un début de match du tonnerre, surclassant les Raptors 44 à 24 au premier quart. Elle a réussi pas moins de 16 tirs de trois points en première demie, pour retraiter au vestiaire avec une avance de 67 à 52.

Après avoir dominé le troisième quart 31 à 21, les Hornets en ont fait juste assez au quatrième engagement pour assurer la victoire.

Kyle Lowry a été le meneur chez les Raptors avec 19 points, six rebonds et huit aides. Chez les Hornets, LaMelo Ball a été le joueur le plus productif avec 23 points.

RJ Barrett se déchaîne dans une victoire

Le basketteur canadien RJ Barrett a inscrit 32 points dans une victoire de 119 à 97 des Knicks de New York contre le Thunder, samedi à Oklahoma City.

Il s’agit d’un sommet personnel pour l’Ontarien, qui a converti 12 de ses 21 tentatives de tir, en plus de réussir la moitié de ses six lancers francs. Il a ajouté cinq rebonds et trois passes décisives à sa fiche. Barrett a aussi été dominant défensivement, lui qui a réalisé trois vols.

L’athlète de 20 ans a été grandement aidé par son coéquipier Julius Randle, qui a réussi un triple-double de 26 points, 12 rebonds et autant de passes décisives.

Les bonnes performances de Randle et Barrett cette saison ont fait renaître la passion des amateurs new-yorkais, qui n’ont pas vu leur formation se qualifier pour les séries éliminatoires depuis la campagne 2012-2013. Les Knicks occupaient la sixième place dans l’Association de l’Est avant les matchs prévus en soirée, samedi. Cette position leur permettrait de se qualifier pour la danse d’après-saison.