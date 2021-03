Selon l’entraîneur-chef Rick Bowness, les Stars de Dallas ont perdu leur dernier match parce que les unités spéciales ne performent pas.

Jeudi soir, dans un revers de 4 à 2 contre les Blackhawks de Chicago, la formation texane a encaissé deux buts alors qu’elle évoluait avec un homme en moins et a échoué en cinq tentatives en avantage numérique.

«Notre avantage numérique était pitoyable et notre désavantage numérique n’a pas été assez bon», a indiqué Bowness, lors de la conférence de presse qui a suivi la partie.

«Quand tu es sur le neutre comme ça, tu espères que ton avantage numérique te donnera un but pour te permettre de te relancer. Cela ne s’est pas produit ce soir [jeudi].»

Le pilote qui a mené sa formation à la finale de la Coupe Stanley en 2019-2020 croit que le manque d’efficacité de ses unités spéciales gâche tout le reste de ce que son club fait.

«Les Blackhawks n’avaient que deux tirs au but à cinq contre cinq après 40 minutes de jeu, a rappelé Bowness. Les bonnes choses que nous faisons sont effacées, car nous n’inscrivons pas de but avec nos chances. Les unités spéciales ont clairement fait la différence.»

L’attaquant Blake Comeau abondait dans le même sens que son entraîneur.

«Si notre désavantage numérique se levait et tuait ces pénalités, je crois qu’on aurait eu un tout autre match. Cela nous aurait permis d’avoir du momemtum et d’avoir un match beaucoup plus serré», a exprimé celui qui a passé plus de quatre minutes sur la glace en désavantage numérique.

Les unités spéciales des Stars auront la chance de faire amende honorable samedi soir, alors que le club texan sera de passage au Nationwide Arena pour y affronter les Blue Jackets de Columbus.