Oscar Klefbom: le pire se confirme

Aux prises avec des problèmes à une épaule depuis plusieurs années, le défenseur des Oilers d’Edmonton Oscar Klefbom passera finalement sous le bistouri à la fin mars.

C’est qu’a confirmé le directeur général des Oilers, Ken Holland, jeudi, en conférence de presse. L’intervention aura lieu à Cleveland entre le 20 et le 25 mars. Logiquement, il demeurera à l'écart durant plusieurs mois.

L’arrière suédois de 27 ans n’a disputé aucun match cette saison avec Oilers et un retour d’ici la fin du calendrier régulier avait été écarté en janvier.

Klefbom avait été blessé à l’épaule lors de la saison 2012-2013 lorsqu’il évoluait en Suède. Il avait déjà subi une opération pour traiter le problème.

«Je sais que nous avons les meilleurs médecins sur le cas pour me permettre de jouer à nouveau, avait dit Klefbom en janvier au cours d’une vidéoconférence. Ça dure depuis un moment. J’y pense tous les jours et jouer au hockey me manque. Mais je suis totalement confiant que les médecins trouveront la bonne solution, que ce soit effectuer une opération, me faire remplacer ou m’imposer un traitement.»

La saison dernière, le Suédois avait récolté 34 points (5 buts et 29 aides) en 62 matchs avec les Oilers, qui l’avaient repêché au 19e rang en 2011.