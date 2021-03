Le CF Montréal peu favorisé par les parieurs

Pendant que le Los Angeles FC est donné favori pour remporter la coupe MLS cette saison par le site de paris sportifs BetMGM, le CF Montréal est loin d’être privilégié par les parieurs qui lui accordent la 18e meilleure cote parmi tous les clubs du circuit Garber.

À un peu plus d’un mois du début de sa saison régulière, l’équipe montréalaise se trouve à égalité avec les Rapids du Colorado et le Nashville SC avec une cote de +5000, selon une liste diffusée jeudi par le site de la ligue.

En contrepartie, le Los Angeles FC jouit d’une cote de +500. Malgré son élimination hâtive lors des dernières séries de la Major League Soccer, la formation californienne a tout de même atteint la finale de la Ligue des champions de la CONCACAF où elle s’est inclinée devant les Tigres de la Universidad Autonoma de Nuevo Leon (UANL).

Les Sounders de Seattle (+800) sont deuxièmes favoris, tandis que le Crew de Columbus (+900) arrive au troisième rang.

Pour sa part, le Toronto FC (+1200) est à égalité avec l’Union de Philadelphie au cinquième échelon des équipes les mieux favorisées, derrière le New York City FC (+1000). À l’opposé, le D.C. United, le Dynamo de Houston et le FC Cincinnati sont les plus négligés à +10 000.

La campagne de la MLS s’amorcera le 16 avril. Le CF Montréal commencera son parcours le lendemain en accueillant le Toronto FC au stade de l’Inter Miami CF. La chaîne TVA Sports est le diffuseur francophone exclusif de l’équipe et de la MLS.

Équipes favorites pour gagner la coupe MLS 2021

1 Los Angeles FC, +500

2 Sounders de Seattle, +800

3 Crew de Columbus, +900

4 New York City FC, +1000

5 Toronto FC et Union de Philadelphie, +1200

18 CF Montréal, +5000

25 FC Cincinnati, D.C. United et Dynamo de Houston, +10 000