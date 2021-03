La santé de Price, l’énergie de Burrows et la domination de Kane

Place au cinquième épisode du balado « Sur la Passerelle » avec Patrick Lalime et Félix Séguin.

Nos collègues se demandent si les blessures récurrentes auront raison de Carey Price et ils commentent le travail d’Alexandre Burrows avec les Canadiens. D’ailleurs, Félix remonte dans le temps et il se souvient, que lorsqu’il a décrit son premier match en 2001, Burrows était du match et qu'il jouait sur le 4e trio avec les Cataractes de Shawinigan

À lire aussi: La générosité de Lafleur et Gretzky

Aussi, Patrick parle de la fois où il a été retranché au profit de Manon Rhéaume et il raconte plusieurs anecdotes au sujet de son ancien coéquipier Patrick Kane qui vient de jouer son 1000e match.

« Sur la Passerelle » est disponible sur tvasports.ca, sur QuB radio, Spotify et Apple.

Bonne écoute.