La Ligue de hockey junior de l’Ontario s’approche du but

Les équipes et les joueurs de la Ligue de hockey junior de l’Ontario (OHL) pourraient recevoir de bonnes nouvelles sous peu, à en juger par les commentaires du commissaire David Branch.

L’OHL est encore en pause cette saison pendant que la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) et la Ligue de l’Ouest disputent des matchs. Le circuit ontarien n’a pas organisé une seule partie depuis le début de la pandémie de COVID-19 en mars 2020 et cherche encore des solutions afin d’organiser une campagne 2020-2021. Toutefois, Branch s’est dit nourri d’espoir après avoir discuté avec la ministre provinciale des Sports, Lisa MacLeod.

«Nous sommes heureux des progrès réalisés dans nos pourparlers avec le gouvernement et la Santé publique. Nous regardons vers l’avant afin de finaliser une entente qui permettra à nos hockeyeurs de retourner sur la glace en toute sécurité, et ce, le plus rapidement possible», a indiqué le grand patron de l’OHL au quotidien "The London Free Press".

Dans les semaines précédentes, la ministre avait rappelé qu’un retour au jeu ne serait envisageable qu’à l’intérieur d’une bulle. Le concept mis de l’avant par d’autres ligues a notamment été appliqué dans la LHJMQ, qui a organisé quelques événements en environnement protégé dans certains marchés, notamment Québec, Shawinigan et Chicoutimi.