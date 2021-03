Festival offensif dans les Maritimes

Bennett MacArthur a marqué cinq buts dans l’écrasante victoire de 7 à 2 du Titan d’Acadie-Bathurst face aux Wildcats, jeudi soir, à Moncton.

Il s’agit d’un sommet personnel pour le joueur de deuxième année du Titan, qui comptait huit buts cette saison avant d’affronter les Wildcats. Son coéquipier Riley Kidney a également brillé en récoltant quatre mentions d’aide.

Mathieu Desgagnés et David Doucet ont été les autres marqueurs chez les visiteurs. Du côté de l’équipe locale, Mathis Cloutier et Gabriel Bernier ont secoué les cordages.

Dakota Lund-Cornish a fait face à 27 lancers devant la cage des Wildcats tandis que Jan Bednar a repoussé 32 des 34 tirs dirigés vers le filet du Titan.

À Halifax, les Mooseheads ont infligé un cuisant revers de 11 à 4 aux Eagles du Cap-Breton.

Elliot Desnoyers a obtenu cinq mentions d’aide dans la victoire, tandis que Justin Barron a récolté un but et quatre aides. Pour leur part, Zachary L’Heureux (2 buts et 2 aides) et Senna Peeters (3 buts et 1 aide) ont chacun conclu la rencontre avec quatre points.

Alors qu’ils étaient déjà en avance 6 à 2, les Mooseheads ont porté le coup de grâce aux Eagles en inscrivant cinq buts en troisième période.

William Grimard a alloué les 11 buts aux Mooseheads qui ont décoché 35 tirs en sa direction. À l’autre bout de la patinoire, Brady James a bloqué 23 des 27 lancers reçus.