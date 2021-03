D.J. Smith, le prochain entraîneur congédié?

D.J. Smith a maintenant dirigé 100 matchs à la barre des Sénateurs d’Ottawa, mais l’équipe devra réellement mieux faire si l’entraîneur-chef souhaite en vivre une autre centaine.

«Nous n’avons simplement pas joué de la bonne façon, a convenu Smith sur le site web des Sénateurs, après la cuisante défaite de 7 à 1 subie face aux Oilers, mercredi soir, à Edmonton. Nous n’avons arrêté personne en zone défensive. Nous étions faciles à affronter.»

«Ce n’est pas acceptable, a pour sa part commenté le défenseur Mike Reilly, qui a porté les couleurs du Canadien de Montréal en 2018 et 2019. La faute appartient à chaque joueur. Ce n’est pas du tout de la faute des entraîneurs. Nous pensions que nous avions fini de jouer des matchs comme celui-là.»

«Nous n’étions pas prêts»

Au début de la présente saison, au cours d’une séquence de neuf défaites, les Sénateurs avaient notamment subi six revers consécutifs par une différence de trois buts ou plus. Ils avaient toutefois repris un peu de confiance en battant le Canadien 3 à 2, le 4 février, au Centre Bell. Depuis, la formation d’Ottawa semblait vouloir vendre plus chèrement sa peau.

«C’est dur à croire, a ajouté Smith, ébranlé par la correction infligée par les Oilers. En première période, nous n’étions pas prêts. Le crédit revient aux Oilers d’avoir sauté sur l’occasion.»

Le club d’Edmonton a ainsi marqué quatre buts sans réplique, au premier tiers, dominant par ailleurs 16 à 4 au chapitre des lancers.

En reconstruction

Est-ce que Smith doit nécessairement craindre pour son emploi pendant que les Sénateurs poursuivent leur reconstruction? Pas nécessairement.

Celui qui avait été nommé entraîneur-chef à Ottawa le 23 mai 2019 devra néanmoins aider ses joueurs à apporter les correctifs nécessaires. Les Sénateurs, qui ont une fois de plus rendez-vous avec les Oilers vendredi, présentent un affreux dossier de 9-19-1 depuis le début de la saison. En 100 matchs, Smith a pour sa part obtenu 34 victoires et un grand total de 81 points au classement.