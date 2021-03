Duel entre Shapovalov et Pospisil en vue

Le Canadien Vasek Pospisil a remporté son match de premier tour au tournoi de Doha, mardi, et a ainsi pris rendez-vous avec son compatriote Denis Shapovalov à l’étape suivante.

Le 67e joueur mondial a défait l’Australien Christopher O’Connell en deux manches de 6-3 et 6-4. Il a mis 1 h 22 min pour vaincre son rival issu des qualifications et classé au 122e échelon mondial. Pospisil a claqué les six as et réussi les deux bris de l’affrontement, dominant 63-50 pour le total de points gagnés.

Le Britanno-Colombien en sera à un troisième duel en carrière contre Shapovalov au sein de l’ATP, les deux matchs ayant été livrés en 2020. Jusqu’ici, chaque homme a gagné une fois.