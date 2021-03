Tous les autres faits saillants de la LNH

Voyez les meilleurs moments de la soirée de samedi.

Golden Knights (4) c. Sharks (0)

Un quatrième jeu blanc pour Marc-André Fleury! Le Québécois a encore une fois été sensationnel et a réalisé le 65e jeu blanc de sa carrière. Il n'est plus qu'à un blanchissage de rejoindre Patrick Roy à ce chapitre!

Flames (2) c. Oilers (3)

Qui d'autre que Connor McDavid pour donner la victoire aux Oilers en fin de match? La bataille de l'Alberta n'a pas déçue, alors que de furieux combats ont éclaté! Les mises en échec percutantes étaient également au rendez-vous!

Sabres (2) c. Islanders (5)

Quel but de Mathew Barzal! L'attaquant vedette y est allé d'une feinte irréelle et d'un tir ahurissant entre les jambes! S'agirait-il du but de l'année?

Maple Leafs (2) c. Canucks (4)

Vancouver a joué un vilain tour aux Maple Leafs en explosant en troisième période! Les Canucks ont marqué trois buts rapides sans réplique!

Ducks (5) c. Avalanche (4) - Prolongation

Quelle remontée des Ducks, qui tiraient de l'arrière 4-2 en troisième période. Un but spectaculaire de Troy Terry et un arrêt à couper le souffle de Ryan Miller ont permis à Anaheim de l'emporter!

Blues (3) c. Kings (4) - Prolongation

Une superbe remontée des Kings, qui ont vu les Blues prendre une avance de 3-0 en première période! Le capitaine Anze Kopitar s'est levé avec deux buts et une magnifique passe de Gabriel Vilardi en prolongation a permis à son équipe de l'emporter.

Blue Jackets (0) c. Stars (5)

Les Finlandais Miro Heiskanen et Roope Hintz ont livré toute une performance avec des buts superbes et le jeune gardien Jake Oettinger a réalisé le premier jeu blanc de sa carrière!

Rangers (6) c. Devils (3)

P.K. Subban a trouvé le fond du filet, mais le chandail vert n'a pas porté chance aux Devils face aux Rangers...

Flyers (3) c. Penguins (4)

Les Penguins ont remporté la bataille de la Pennsylvanie notamment grâce à Evgeni Malkin! L'attaquant a battu tout le monde de vitesse sur le premier but des «Pens».

Panthers (6) c. Predators (2)

La Floride n'a pas fait de cadeau aux pauvres Preds... Le Québécois Jonathan Huberdeau a inscrit un 10e but cette saison dans la victoire des siens!

Wild (2) c. Coyotes (5)

Conor Garland a une fois de plus trouvé le fond du filet dans cette victoire convaincante des Coyotes!