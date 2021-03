Tous les faits saillants de la LNH

Voyez les meilleurs moments de la soirée de vendredi.

Capitals (1) c. Bruins (5)

Un match de hockey comme dans le temps! Des buts spectaculaires, des combats, un coup vicieux! Même Zdeno Chara a voulu s'en prendre à Brad Marchand!

Ducks (2) c. Avalanche (3) - Prolongation

Valeri Nichushkin a tranché le débat en inscrivant son deuxième but du match en période de surtemps.

Lightning (3) c. Blackhawks (4) - Tirs de barrage

Alex Debrincat a marqué ses 100e et 101e but dans la LNH et les Hawks ont arraché les deux points en tirs de barrage.

Golden Knights (5) c. Sharks (4) - Prolongation

Après avoir servi une mise en échec douteuse, Kurtis Gabriel a dû répondre de ses actes devant Ryan Reaves.

Wild (5) c. Coyotes (1)

Le Wild continue de surprendre! Ils ont disposé facilement des Coyotes après avoir marqué 3 buts seulement en 1re période.

Blues (3) c. Kings (2) - Prolongation

David Perron a forcé la tenue de la prolongation tard en 3e période et les Blues ont remporté un 4e match de suite.