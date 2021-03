L’Armada coule le bateau de l'Océanic

Le défenseur Christopher Merisier-Ortiz a récolté quatre points samedi, au Colisée Financière Sun Life de Rimouski, pour aider l’Armada de Blainville-Boisbriand à vaincre l’Océanic par la marque de 6 à 5.

Merisier-Ortiz a inscrit son troisième but de la saison en plus de contribuer à ceux de Simon Pinard, Mathias Laferrière (en avantage numérique) et Yaroslav Likhachev (but gagnant).

Alexandre Joncas et Zachary Roy ont aussi touché la cible pour les visiteurs.

Du côté de l’Océanic, Zachary Bolduc a obtenu quatre mentions d’aide. Xavier Cormier (un but, deux aides) et Adam Raska (deux buts, une aide) ont chacun amassé trois points.

Ailleurs dans la LHJMQ

À Gatineau, les Olympiques ont marqué cinq buts en deuxième période pour finalement s’imposer 7 à 3 devant les Huskies de Rouyn-Noranda. Pour l’équipe locale, il s’agit d’une cinquième victoire consécutive.

C’est le défenseur montréalais Noah Warren qui a marqué le but gagnant. Il s’agissait d’ailleurs de sa première réussite en carrière dans la LHJMQ.

Antonin Verreault a participé au but victorieux en plus de réussir son sixième de la saison. Metis Roelens a également rendu de précieux services aux Olympiques en récoltant trois mentions d’aide.

Oleksii Myklukha a obtenu un but et une aide dans la défaite, la sixième consécutive des Huskies.