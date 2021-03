LNH: programme double à TVA Sports

Les Capitals de Washington tenteront de remporter une cinquième victoire consécutive alors qu'ils croiseront le fer avec les Bruins de Boston, vendredi.

La rencontre sera présentée à TVA Sports et TVA Sports direct, dès 19h.

La formation de la capitale américaine caracole au sommet du classement de la section Est, avec 30 points. Le Bruins ne sont pas très loin, avec 27 points et deux matchs en main sur leurs rivaux.

Les deux équipes se sont affrontées il y a deux jours, alors que le défenseur des «Caps» Zdeno Chara faisait un retour à Boston (à voir dans la vidéo ci-dessus). Les Capitals l'ont emporté 2-1 en tirs de barrage.

Nicklas Backstrom est le meilleur pointeur des Capitals, avec 25 points. Brad Marchand fait de même avec les Bruins, avec 24 points.

Les Ducks peuvent-ils gagner?

De leur côté, les Ducks d'Anaheim voudront bien certainement mettre fin à une vilaine séquence de huit défaites. La tâche s'annonce toutefois colossale puisqu'ils affronteront l'Avalanche du Colorado, vendredi.

La rencontre sera présentée à TVA Sports et TVA Sports direct, dès 21h30 ou immédiatement après le match entre les Capitals et les Bruins, à TVA Sports et TVA Sports direct.

La grande question du côté de l'Avalanche sera de savoir si Nathan MacKinnon sera en uniforme. En effet, le joueur-vedette a été blessé après avoir été frappé à la tête, mercredi, par le joueur des Sharks Joachim Blichfield. Ce dernier a obtenu une suspension de deux parties pour son geste.

L'Avalanche est au troisième rang du classement de la section Ouest, avec 25 points.

Les Ducks, eux, sont bons derniers, avec 17 points.