Soirée mouvementée pour Tom Wilson!

Récemment réclamé par les Bruins au ballottage, l’ancien défenseur des Canadiens Jarred Tinordi a sûrement gagné des points auprès de sa nouvelle équipe, vendredi soir, en jetant les gants devant le redoutable Tom Wilson, des Capitals.

La rivalité entre les deux équipes tend à s’accentuer depuis quelques matchs. Wilson a mis le feu aux poudres, plus tôt dans le match, en frappant à la tête le défenseur des Bruins Brandon Carlo et ce, sans être puni.

Tinordi a donc vraisemblablement voulu venger son coéquipier, qui a quitté le match, en s’en prenant à Wilson.

On parle de deux colosses ici... C'est à voir en vidéo principale.

Mais Wilson n'en avait pas terminé. Une fois en troisième période, c'est à Trent Frederic qu'il a cherché noise, et le joueur des Bruins n'a pas reculé lui non plus!

La meilleure réponse

Les Bruins ont finalement trouvé la meilleure réponse pour venger Carlo, c’est-à-dire en marquant des buts. L’équipe locale a touché la cible à trois reprises au deuxième vingt.

Frederic, Patrice Bergeron et Brad Marchand ont tour à tour réussi à déjouer Vitek Vanecek. Pour Marchand, il s’agissait de son deuxième but du match, qu’il a conclu avec une récolte de trois points.

Nick Ritchie en a rajouté en troisième période avec son huitième but de la campagne.

Jakub Vrana a privé Jaroslav Halak d’un deuxième blanchissage cette saison en marquant avec moins de sept minutes à faire au match.