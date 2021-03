CH: une décision qui a suscité de vives réactions

Une semaine après avoir limogé Claude Julien et Kirk Muller et promu Dominique Ducharme, les Canadiens en rajoutent.

Autre onde de choc. Au tour de Stéphane Waite d’être renvoyé, après huit ans comme entraîneur des gardiens.

La décision a suscité de vives réactions à travers la Ligue nationale.

Quels en seront les impacts pour Carey Price et Marc Bergevin? L’équipe saura-t-elle se relancer?

