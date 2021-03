Une nouvelle tendance dans la LNH

Si on a longtemps cru que le nombre de tirs au but était un indicateur valable, les statistiques avancées sont en train de contredire cette théorie.

En effet, une bonne performance s'évalue désormais davantage par la qualité, que la quantité de tirs au but.

Dominique Ducharme en a parlé jeudi soir après la défaite contre les Jets : «On a pris des tirs à faible pourcentage. Il faut contrôler plus la rondelle et être plus patients.»

L'entraîneur Alexandre Dandenault, qui rédige actuellement une thèse de maîtrise à l'UQTR sur les statistiques avancées, démystifie la chose pour nous.

