Les jeunes font partie du plan de Dominique Ducharme

Les Canadiens ont un nouvel entraîneur-chef en Dominique Ducharme et comme il fallait s’y attendre, plusieurs changements tactiques et stratégiques ont été apportés au système du jeu du Tricolore et les jeunes joueurs semblent y avoir une place très importante.

«J’aime beaucoup le nouveau style de jeu, ça ressemble à celui qu’on utilisait à Laval la saison dernière» a mentionné Jesperi Kotkaniemi après qu’il ait obtenu la première étoile du match de mardi soir, contre les Sénateurs, duel remporté par le Tricolore.

Depuis que Dominique Ducharme est en poste, il est facile de noter différents ajustements dans le jeu de l’équipe, que ce soit dans l’agressivité des joueurs, dans les poursuites de rondelle et dans le liberté qu’offre le nouveau système de jeu, dans lequel plusieurs joueurs se plaisent. Toutefois, l’élément clé dans l’approche de Dominque Ducharme est sans doute la confiance qu’il a envers les jeunes joueurs de l’équipe, qui sont plus libres et davantage mis en valeur qu’ils ne l’étaient pendant l’ère Claude Julien.

Sur la plateau de Dave Morissette en direct, nos analystes ont échangé sur le sujet et selon Steven Finn, la différence est notable : «Dominique Ducharme est un vent de fraicheur pour les jeunes joueurs.»

À son avis, c’est la raison pour laquelle Jesperi Kotkaniemi a si bien paru contre les Sénateurs : «Oui Ducharme semble faire confiance à Kotkaniemi, mais Kotkaniemi lui rend bien la pareille, il a bien joué dans ce soir. J’ai aimé ses batailles le long des rampes. Il est très combattif, il a une bonne anticipation, il réussit à gagner ses batailles, il a une bonne vision, il distribue bien la rondelle. Le numéro 15 a joué un excellent match.»

Même chose du côté d’un autre joueur très prometteur; le défenseur Alexander Romanov, qui semble retrouver ses repères.

«Pour Romanov, ça a été difficile dernièrement. Il a eu un bon début de saison, il s’amusait, il jouait avec beaucoup de confiance. C’était plus difficile dernièrement et depuis que Dominique Ducharme est en poste, Romanov s’amuse, il laisse exprimer son talent et il joue du bon hockey » a ajouté Finn.

Il faut se rappeler que Ducharme est en poste par intérim, sans contrat garantie en tant qu’entraineur-chef pour la prochaine saison et sa meilleure carte est probablement celle de préparer l’avenir, et donc, de donner tu temps de jeu aux jeunes joueurs les plus méritants, comme l’a expliqué Alex Picard : «Personne n’a eu le même temps de jeu, Ducharme y va avec le mérite. Il n’a pas le choix de faire jouer les jeunes s’il souhaite garder son poste. Tu as besoin de tes jeunes. Kotkaniemi et Nick Suzuki sont les deuxièmes et troisièmes centres. Si tu veux que l’équipe gagne, si tu veux que l’équipe produise, tu as besoin de ces deux gars-là.»

