Les Foreurs l’emportent encore

Jordan Spence a touché la cible à deux reprises, dont une fois en prolongation, pour permettre aux Foreurs de Val-d’Or de vaincre les Voltigeurs de Drummondville 3 à 2, mardi, au Colisée Financière Sun Life.

Le défenseur a ainsi permis à son club de signer une 10e victoire consécutive. La formation de l’Abitibi n’a pas connu la défaite depuis le 23 janvier dernier.

Il s’agissait des huitième et neuvième réussites de l’espoir des Kings de Los Angeles cette saison. Sur celles-ci, Samuel Poulin a obtenu des mentions d’aide.

L’autre but des Foreurs est venu du bâton de Marshall Lessard, tandis que la réplique des Voltigeurs a été produite par Tristan Roy et Jacob Dion. Dans le cas de Roy, il s’agissait de son premier filet en carrière dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ).

Victoriaville aussi

Au Complexe Branchaud-Brière – Gatineau, les Tigres de Victoriaville ont également poursuivi leur série de succès.

En l’emportant au compte de 3 à 2 face au Phoenix de Sherbrooke, l’équipe de l’entraîneur-chef Carl Mallette a obtenu son quatrième gain de suite.

Egor Serdyuk et Mikhail Abramov ont chacun amassé un but et une aide chez les vainqueurs. C’est toutefois Benjamin Tardif qui a inscrit le filet gagnant.

Du côté du club de l’Estrie, Joshua Roy et Jaheem Lagacé-Aurelien ont fait bouger les cordages.

La LHJMQ dévoile son calendrier au Nouveau-Brunswick

Par ailleurs, les trois équipes néo-brunswickoises de la LHJMQ reprendront l’action la semaine prochaine et le circuit Courteau a diffusé mardi leur calendrier de matchs pour le présent mois.

Ainsi, les Sea Dogs de Saint John et le Titan d’Acadie-Bathurst s’affronteront le 9 mars dans le premier des 12 duels annoncés par la ligue. Les Wildcats de Moncton devront attendre deux jours de plus avant de retourner au jeu, à l’occasion de la visite du Titan. Chaque formation jouera huit fois.

Ailleurs dans les Maritimes, les Islanders de Charlottetown, les Mooseheads de Halifax et les Eagles du Cap-Breton sont en arrêt, car les autorités de la santé publique de l’Île-du-Prince-Édouard et de la Nouvelle-Écosse ont interdit la tenue de matchs de hockey momentanément, jusqu’aux 14 et 27 mars respectivement.