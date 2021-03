Une puissance à polir pour Nate Pearson

Même s’il a bousillé la faible avance des siens contre les Pirates de Pittsburgh, le lanceur des Blue Jays de Toronto Nate Pearson a montré qu’il avait la puissance pour s’établir comme un partant dans les ligues majeures.

Selon le réseau Sportsnet, Pearson a montré une vélocité moyenne de 98,4 milles à l’heure avec sa balle rapide avec une pointe de 99,9 m/h. Misant ainsi sur sa puissance, il n’a toutefois lancé que 16 prises sur 28 lancers, retirant deux frappeurs sur des élans.

Le choix de premier tour en 2017 a ainsi concédé un coup sûr, un but sur balles et un point mérité en une manche, dans un verdict nul de 2 à 2. Le principal intéressé considère ce résultat comme satisfaisant.

«Je voulais simplement attaquer la zone et obtenir beaucoup de prises, a dit Pearson lors d’une vidéoconférence après cette partie de la Ligue des pamplemousses, à Dunedin. Évidemment, je n’ai pas lancé beaucoup de prises, mais le résultat était quand même assez correct. C’est la première sortie du printemps contre une équipe, donc c’est un bon point de départ et nous travaillerons à partir de là.»

Nerveux

Pearson a vu de l’action dans cinq matchs en 2020, sa première saison dans le baseball majeur. Quatre fois, il amorçait ces rencontres sur la butte. Il a montré une fiche de 1-0 et une moyenne de points mérités de 6,00. Il a également participé à une partie éliminatoire.

Malgré cette expérience, la situation n’en demeure pas moins stressante pour le Floridien. À 24 ans, il cherchera en effet à s’établir au sein de la rotation de la formation canadienne.

«Je me sens nerveux avant chaque match, peu importe la situation, a-t-il révélé. Je me sentais nerveux avant l’échauffement. C’était le premier match du printemps, et j’étais nerveux, mais j'ai essayé d'utiliser mes nerfs à mon avantage.»

«Ce n’était qu’un match au final et c’est toujours amusant. J’aime toujours jouer. C'est parfois difficile et parfois nous pensons que nous avons compris le sport, mais le sport vous fait traverser des périodes troublantes.»

Alejandro Kirk (ballon-sacrifice) et Breyvic Valera (simple) ont produit les deux points de l’équipe canadienne en première manche. Anthony Alford (circuit en solo) et Phillip Evans (simple) ont répliqué.

Les Blue Jays affronteront maintenant les Phillies de Philadelphie mardi après-midi.