Les Hawks congédient leur entraîneur-chef

Souhaitant relancer ses Hawks d’Atlanta, le directeur général Travis Schlenk a pris la décision de congédier son entraîneur-chef Lloyd Pierce, lundi.

Pierce a montré une fiche de 14-20 depuis le début de la campagne, ce qui plaçait l’équipe de l’État de la Géorgie en 11e place dans l’Association de l’Est, avant les duels de lundi soir dans la NBA.

Selon le réseau ESPN, Nate McMillan, qui était assistant depuis le mois de novembre, assurera l’intérim.

«Nous tenons à remercier Lloyd pour son travail et son engagement non seulement envers l'organisation Hawks, mais aussi envers la ville d'Atlanta. Sa femme Melissa et lui sont des personnes formidables qui ont eu un impact positif dans toute la ville», a déclaré Schlenk dans un communiqué.

«Nous avons des attentes élevées pour notre équipe sur le terrain et nous croyons qu'en apportant ce changement maintenant, nous pouvons avoir une solide deuxième moitié de saison.»