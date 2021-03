Charlie Lindgren est de retour dans l’escouade de réserve

Le Canadien de Montréal a annoncé lundi que le gardien Charlie Lindgren revenait dans le giron de l’équipe après avoir été cédé dans les mineures à des fins de remise en forme.

Prêté au Rocket de Laval dans la Ligue américaine mardi dernier, Lindgren a disputé deux parties avec le club-école, cédant quatre buts sur 32 tirs. Il a montré une fiche de 1-1-0. Il retrouvera maintenant l’escouade de réserve, tandis que Michael McNiven effectuera le chemin inverse.

Avant son match de mercredi dernier, le dernier départ de Lindgren remontait au 7 mars 2020 avec le Tricolore. Les Panthers de la Floride avaient alors triomphé 4 à 1 devant leurs partisans.

Le Canadien affrontera les Sénateurs d’Ottawa, mardi.

Le Rocket se sépare de l’un de ses joueurs

Le Rocket de Laval et l’attaquant Kevin Lynch ont pris la décision mutuelle de mettre fin à leur association, lundi.

Dans un communiqué publié par le club-école du Canadien de Montréal, on explique que le patineur souhaitait retourner aux États-Unis avec sa famille.

Cette saison, le joueur de centre de 29 ans a disputé sept parties, y amassant un but et une mention d’aide. Lynch avait aussi porté l’uniforme du Rocket en 2019-2020. En 54 rencontres lors de la campagne 2019-2020, il a touché la cible à sept reprises et fourni 14 aides pour 21 points.

Repêché en deuxième ronde (56e au total) par les Blue Jackets de Columbus lors de l’encan de 2009, l’Américain n’a jamais disputé de match dans la Ligue nationale de hockey.