Marie-Michèle Gagnon fait preuve de constance

Deuxième top-10 en deux jours pour la Québécoise Marie-Michèle Gagnon aux épreuves de descente de Val Di Fassa comptant pour la Coupe du monde de ski alpin.

Septième la veille, la skieuse de Lac-Etchemin a décroché une neuvième place samedi, en Italie, dans une course qui avait les allures d’un copier-coller de vendredi avec la victoire de la Suisse Lara Gut-Behrami qui s’est imposée pour une deuxième journée de suite.

Corinne Suter (+0,32 s) a complété le doublé suisse, alors que l’Allemande Kira Weidle (+0,68) s’est classée troisième. La Québécoise a fini à seulement 26 centièmes de seconde du podium.

Comme elle l’avait indiqué vendredi, Gagnon était satisfaite, mais pas complètement rassasiée.

«C’est un solide résultat, un autre top-10 et je suis contente, mais évidemment, je sais que je peux faire mieux. Et je m’attendais à mieux aussi. Aujourd’hui (samedi), la lumière (sur la piste) n’était pas toujours égale avec des conditions nuageuses et les premières filles ont eu une bonne visibilité comparativement à nous.»

Encourageant

Au lendemain du meilleur résultat de sa carrière en descente, la skieuse de 30 ans sait qu’elle est dans une bonne séquence, sauf qu’elle veut bien garder les pieds sur terre.

«Trois dixièmes de seconde plus vite et j’étais en troisième place, alors ce n’est pas beaucoup. C’est encourageant, mais pas à le crier sur tous les toits. Je suis contente de ma constance en ce moment et bien hâte à dimanche.»

Gagnon sera du super-G dimanche et cette fois, elle sera accompagnée de deux coéquipières: Valérie Grenier et Cassidy Gray.