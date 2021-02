PGA : Brooks Koepka s’installe au sommet

L’Américain Brooks Koepka s’est emparé seul de la tête du WGC-Workday Championship at The Concession, un tournoi du Championnat du monde de golf de la PGA, vendredi, grâce à une deuxième ronde de 66 (-6).

L’athlète de 30 ans a été particulièrement efficace, lui qui a réalisé sept oiselets. Son seul faux pas est survenu au 18e et dernier trou, où il a commis un boguey. Il présente un cumulatif de 133 (-11) après deux jours.

Les Américains Billy Horschel et Collin Morikawa, ainsi que l’Australien Cameron Smith seront les principaux poursuivants de Koepka, samedi, eux qui entameront la troisième ronde avec un coup de retard sur le meneur.

Mackenzie Hughes, le seul Canadien en lice, a répété sa performance de la première journée en jouant 73 (+1). L’Ontarien a réussi quatre oiselets, mais il a frappé un coup de plus que la normale sur deux trous. Le ciel s’est écroulé sur lui au 13e trou. Il a d’abord envoyé son coup de départ dans l’eau, puis il a connu des difficultés aux abords du vert, terminant cette normale cinq avec un triple boguey. Son cumulatif de 246 (+2) lui permet d’occuper le 54e rang, en compagnie de quatre autres golfeurs.

LPGA : Lydia Ko s’accroche

La Néo-Zélandaise Lydia Ko a vu son avance être réduite à un seul coup, vendredi, mais elle trône toujours au sommet du classement du tournoi Gainbridge, à Orlando en Floride, première étape de la saison du circuit féminin de golf.

L’athlète de 23 ans a réussi six oiselets, mais elle a aussi commis trois bogueys lors de la deuxième ronde. Elle présente un cumulatif de 134 (-10).

Les Américaines Nelly Korda et Ryann O’Toole en ont profité pour s’approcher de la meneuse. Les deux femmes ont remis des cartes identiques de 68 (-4). Elles sont respectivement installées au deuxième et au troisième rang, à un et deux coups de Ko.

Pour sa part, la Canadienne Brooke M. Henderson a été en mesure d’améliorer son sort. Après une première ronde de 71 (-1), la représentante de l’unifolié a enchainé avec une ronde de 69 (-3).

Henderson est passée à la vitesse supérieure lors du neuf de retour, où elle a inscrit quatre de ses cinq oiselets de la journée. Elle a aussi commis deux bogueys durant sa journée. Elle partage le 16e rang avec trois autres participantes, à six coups de la tête.