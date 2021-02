Les Raptors en contrôle face aux Rockets

Même privés de leur entraineur-chef Nick Nurse et de Pascal Siakam en raison du protocole de la COVID-19, les Raptors de Toronto ont livré une solide performance face aux Rockets de Houston qu’ils ont vaincus 122 à 111, vendredi soir, à Tampa.

Norman Powell a pris les choses en main sur le plan offensif en inscrivant 30 points. Kyle Lowry a également brillé en réussissant un triple-double avec ses 20 points, 11 rebonds et 10 aides. Fred VanVleet a également rendu de précieux services aux Torontois en obtenant 25 points.

Du côté adverse, Victor Oladipo a été le meneur avec 27 points.

Après un premier quart chaudement disputé, les Raptors ont pris l’avantage au deuxième qu’ils ont dominé 37 à 28. Les Rockets ont ensuite connu une baisse de régime en deuxième demie, ce qui a permis à l’équipe locale de consolider son avance.

Les Raptors seront de retour en action dimanche contre les Bulls de Chicago.

«SGA» et Dort se manifestent

À Oklahoma City, le duo canadien du Thunder, composé de Shai Gilgeous-Alexander et Luguentz Dort, lui a permis d’infliger un revers de 118 à 109 aux Hawks d’Atlanta.

«SGA» a été le plus productif, avec 24 points, tandis que le Québécois en a ajouté 19. Dort a aussi cumulé trois rebonds et deux passes décisives.

Les coéquipiers du duo de l’unifolié, Theo Maledon et Darius Bazley, ont chacun obtenu un double-double dans la victoire.

Pour les visiteurs, John Collins a inscrit 25 points, tandis que Clint Capela a réussi un impressionnant double-double de 17 points et 21 rebonds.

Les Celtics mettent fin à la glissade

À Boston, le retour à la maison des Celtics a semblé leur faire le plus grand bien, eux qui ont mis fin à une séquence de trois défaites, toutes à l'étranger, en défaisant les Pacers de l’Indiana au compte de 118 à 112.

La formation du Massachusetts pourra remercier son meneur de jeu Kemba Walker, qui a livré une performance de 32 points, six passes décisives et trois rebonds.

Trois autres joueurs des Celtics ont franchi la barre des 10 points. Pour sa part, le Canadien Tristan Thompson a été utilisé pendant plus de 18 minutes. Durant ce temps sur le parquet, il a amassé six points, cinq rebonds et une passe décisive.

Dans le camp des visiteurs, Domantas Sabonis a été le plus productif, avec 24 points, tandis que son coéquipier Myles Turner a réussi un double-double de 17 points et 10 rebonds.