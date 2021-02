Euro-2020: le Royaume-Uni balaye les «spéculations»

Le gouvernement britannique a balayé vendredi toute possibilité d'accueillir tous les matches de l'Euro-2020 (11 juin-11 juillet) pour en faciliter l'organisation en période de Covid-19, affirmant que ce n'était que des «spéculations».

«Ce ne sont que des spéculations», a déclaré vendredi un porte-parole du Premier ministre britannique Boris Johnson. «Comment le tournoi sera organisé (et où) dépend de l'UEFA. Et comme l'organisation l'a réaffirmé hier (jeudi), elle souhaite toujours organiser l'Euro dans son format initial» à 12 villes-hôtes.

Pour le moment, 7 matches, dont les matches de poule de l'Angleterre, les demi-finales et la finale, sont programmés à Wembley (Londres), alors que Glasgow en accueillera 4.

Dublin, Amsterdam, Copenhague, Saint-Pétersbourg, Bilbao, Munich, Budapest, Bakou, Rome et Bucarest sont les autres villes-hôtes de la compétition reportée au printemps dernier à cet été en raison de la pandémie.

Accueillir davantage de matches de l'Euro, voire la totalité du tournoi, au Royaume-Uni permettrait de limiter les pertes financières liées aux revenus de billetterie, avait écrit dimanche le journal Sunday Times, à l'origine des «spéculations».

Et le Royaume-Uni dispose des infrastructures (aéroports, hôtels, restaurants...) et stades nécessaires à l'organisation d'une telle compétition.

Le Royaume-Uni est le pays le plus endeuillé en Europe par la pandémie avec plus de 122.000 morts. Mais le pays a déjà innoculé près de 20 millions de doses de vaccins anti-Covid et prévoit d'avoir vacciné toute la population d'ici à juillet.

Les supporters pourraient y faire leur retour en mai dans les stades, si la situation sanitaire le permet, avec une capacité limitée à 10.000 personnes, selon le plan de déconfinement présenté lundi par le Premier ministre Boris Johnson.

Le premier match de l'Euro-2020, Turquie-Italie, est prévu le 11 juin à Rome (Italie), et la finale à Wembley le 11 juillet.