Formule E : TVA Sports aux premières loges

La Formule E, qui amorcera sa saison 2021 vendredi, bénéficiera d’une grande visibilité cette année, puisque ses courses seront diffusées dans plus de 150 pays et ici, la chaîne TVA Sports sera aux premières loges pour présenter toutes les épreuves du calendrier.

Ainsi, la septième saison de FE proposera plus de 60 heures de diffusion en direct dans plus de 30 langues, sans compter la programmation complémentaire qui prévoit plus d’une quarantaine d’heures de télévision.

D’ailleurs, l’organisation a conclu des ententes avec de nombreux partenaires médiatiques; certaines ont été annoncées aux États-Unis, en Allemagne, au Brésil et sur le continent africain. Notamment, en sol américain, c’est le réseau CBS qui assurera la couverture.

Du côté de TVA Sports, Charles-Antoine Sinotte et Bertrand Godin agiront respectivement comme commentateur et analyste.

La première campagne disputée à titre de championnat du monde officiel de la Fédération internationale de l’automobile commencera avec deux courses en Arabie saoudite, vendredi et samedi.

Le programme double se déroulera dans les rues illuminées de Dariya.

Vendredi, TVA Sports diffusera les qualifications à 7 h 30, heure du Québec. L’épreuve du jour est prévue à 12 h avec une émission d’avant-course à 11 h 30.