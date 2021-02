«Peut-être que les joueurs n’écoutaient plus Julien»

Le congédiement de Claude Julien crée la commotion chez de nombreux amateurs du Canadien de Montréal.

L’entraîneur-chef et l’instructeur adjoint Kirk Muller ont tous les deux été remerciés mercredi matin par le Tricolore.

TVA Nouvelles a sondé des partisans pour obtenir à chaud leur réaction.

«Je n’en reviens pas, c’est toute une surprise!» a lancé un homme.

Un autre homme trouvait la nouvelle désolante. «Entre vous et moi, ce sont les joueurs qui ne jouent pas, ce n’est pas le coach. Peut-être qu’il n’y a pas d’entente [entre les joueurs et l’entraîneur.] Que voulez-vous, c’est comme ça que ça marche au hockey.»

L’un des partisans de l’équipe soutient qu’il avait vu venir la nouvelle.

«Déjà, l’an dernier, j’avais dit à mes amis: je pense que ça va être sa dernière année. On les regarde jouer. Au début de la saison, c’était très bien, mais là, on dirait qu’ils sont morts. Un instructeur est aussi bon que ses joueurs sur la glace. Ça ne regarde pas bien. C’est de valeur, car on les aime bien», se désole le partisan.

Un autre homme sondé se montre plus optimiste quant aux chances du CH de se ressaisir.

«Est-ce qu’on va se replacer? Je pense que oui, sinon un changement. On dit que la voix dans un vestiaire fait la différence. Peut-être que les joueurs n’écoutaient plus Claude Julien. Je pense que le prochain à partir, c’est Bergevin», tranche-t-il.

Dominique Ducharme assumera l’intérim à la place de Claude Julien. De plus, Alex Burrows se joint au personnel d'instructeurs. Luke Richardson et Stéphane Waite conserveront leurs responsabilités respectives au sein du groupe.