Kyle Lowry revient, mais les Raptors perdent

Malgré le retour dans la formation de Kyle Lowry, les Raptors de Toronto se sont inclinés lors d’un deuxième match de suite. Le Heat a profité d’une performance inspirée de Jimmy Butler pour l’emporter 116 à 108, mercredi à Miami.

Les Raptors ont amorcé la deuxième demie en force avec 10 points sans réplique pour créer l’égalité, mais Miami est parvenu à reprendre l’ascendant par la suite.

Lowry, qui avait raté les quatre dernières rencontres de la formation canadienne en raison d'une blessure au pouce, a permis aux visiteurs d’ajouter 24 points au tableau. Il a récupéré quatre ballons sous les paniers et a obtenu sept mentions d’assistance. Son coéquipier Fred VanVleet a lui aussi engrangé 24 points dans la défaite.

Le Montréalais Chris Boucher a été utilisé pendant 18 min 22 s, récoltant 11 points et six rebonds. Norman Powell et OG Anunoby ont respectivement produit 17 et 14 points.

Dans l’autre clan, Butler est passé tout près de réussir un triple double alors qu’il a amassé 27 points, huit rebonds et 10 mentions d’assistance. Le club de la Floride a ainsi remporté ses quatre derniers duels.

Les Raptors reprendront l’action vendredi alors qu’ils accueilleront les Rockets de Houston à Tampa.

Luguentz Dort fait la différence

Le Montréalais Luguentz Dort a réussi un panier de trois points à la toute fin de la rencontre pour procurer une victoire de 102 à 99 au Thunder contre les Spurs de San Antonio, à Oklahoma City.

Dort a totalisé 16 points, quatre rebonds et une mention d’aide. Son coéquipier Shai Gilgeous-Alexander a également bien fait avec 42 points, ce qui constitue un sommet personnel en carrière pour lui.

Danilo Gallinari propulse les Hawks

À Atlanta, Danilo Gallinari a cumulé 38 points et les Hawks ont facilement vaincu les Celtics de Boston au compte de 127 à 112.

Le vétéran de 32 ans a connu sa meilleure performance de la saison, notamment grâce à 10 lancers de trois points réussis en 12 tentatives.

Son coéquipier Trae Young a également contribué à la cause avec un total de 33 points.

Tristan Thompson a réussi un double double avec 13 points et 13 rebonds pour les Celtics, qui ont subi un troisième revers consécutif.