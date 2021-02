Un très gros départ pour les Panthers

Les Panthers de la Floride sont au nombre des formations connaissant une excellente campagne dans la Ligue nationale jusqu’ici et selon leur entraîneur-chef Joel Quenneville, la recette est bien simple : il suffit de travailler soir après soir.

En défaisant les Stars de Dallas 3 à 1, lundi, grâce notamment à une explosion de 29 tirs en deuxième période, la formation floridienne s’est hissée au sommet de la section Centrale avec une fiche de 12-3-2 et évité de subir un deuxième échec consécutif. D’ailleurs, elle a gagné ses cinq duels suivant une défaite cette saison. Cette constance lui permet donc de se maintenir devant le peloton d’une division comprenant le Lightning de Tampa Bay et les Hurricanes de la Caroline.

«Les gars se présentent pour jouer à chaque rencontre et effectuer ce que nous devons faire, a précisé Quenneville au site officiel de l’équipe. Le bon jeu a été facile à remarquer. [...] Si vous jouez dur et avec conviction, vous vous donnez une chance à chaque séquence sur la patinoire.»

«Nous constituons un club tenace cette année, a ajouté l’arrière MacKenzie Weegar. Il y a beaucoup de compétiteurs dans ce vestiaire et c’est plaisant. On rebondit avec aplomb et c’est ce qu’il nous faut pour être une très bonne équipe dans ce circuit.»

Match historique

Parce qu’effectivement, les Panthers ont offert une performance solide face aux Stars. Leur production de 29 lancers durant l’engagement médian représente une marque d’équipe et leur total de 52 pour le match n’est qu’à trois longueurs du record de la concession. Pour Aaron Ekblad, qui fait partie des meneurs chez les défenseurs de la ligue avec six buts, la clé est de demeurer bien en mouvement et de garder l’ennemi sur le qui-vive.

«Nous essayons seulement de contrôler le jeu en zone adverse et de créer quelque chose, a-t-il expliqué en rappelant le jeu ayant mené à son but. Je crois que nous les avons fatigués en les forçant à bouger.»

Avant lundi, le sommet pour le nombre de tirs décochés par les Panthers dans une période datait du 20 octobre 2005. Il en avait obtenu 28 au deuxième tiers contre les Capitals de Washington. Le record de la LNH est de 33.

Par ailleurs, Jonathan Huberdeau domine les siens avec 23 points en 2020-2021, lui qui a inscrit une mention d’aide, lundi.