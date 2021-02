Les faits saillants de la LNH

Voyez les meilleurs moments de la soirée de lundi.

Golden Knights (3) c. Avalanche (0)

Marc-André Fleury est en feu! Le Québécois a réalisé des arrêts sensationnels pour réaliser le 64e jeu blanc de sa carrière! Il rejoint Henrik Lunqvist au 16e rang de l'histoire à ce chapitre.

Flames (3) c. Maple Leafs (0)

Toronto s'est buté au gardien David Rittich, qui a frustré les Leafs à plusieurs reprises pour réaliser le jeu blanc! Matthew Tkachuk a connu un fort match avec un but, une aide et son classique tir entre les jambes!

Wild (6) c. Sharks (2)

Le gardien Martin Jones voudra oublier ce match, lui qui a paru plutôt faible sur le cinquième but des visiteurs. Marcus Foligno y est allé d'une solide droite lors de son combat face à Nikolai Knyzhov. Le joueur du Wild y est allé d'un noble geste pour mettre fin au combat...

Lightning (4) c. Hurricanes (2)

Les débuts d'Alex Barré-Boulet dans la LNH se sont terminés avec une victoire du Lightning. Le Québécois a toutefois été blanchi de la feuille de pointage. Victor Hedman et Steven Stamkos ont participé à la victoire de Tampa Bay en marquant avec des tirs parfaits.

Sabres (2) c. Islanders (3)

Sam reinhart a marqué un but ahurissant pour les Sabres, lui qui a frappé la rondelle au vol et ce, du revers! C'est toutefois New York qui a eu le dernier mot grâce à une feinte incroyable du capitaine Anders Lee.

Stars (1) c. Panthers (3)

La Floride l'a emporté face aux Stars, mais c'est surtout le furieux combat de l'attaquant Patric Hornqvist qui a retenu l'attention!