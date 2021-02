Une recrue en a assez après seulement quatre jeux

Le plus récent choix de première ronde (29e au total) des Titans du Tennessee, Isaiah Wilson, en aurait assez de l’équipe et ne voudrait plus jouer pour eux.

«C’est fini le football en tant que Titan... aucun commentaire», a écrit l’athlète de 22 ans. Ce dernier a retiré son message par la suite.

La carrière de Wilson est bien mal partie, lui qui a seulement été sur le terrain lors de quatre essais avec les Titans cette saison.

Le joueur de ligne offensive a commis plusieurs frasques depuis son arrivée dans la NFL. Tout juste avant le premier match de la saison des Titans, Wilson a été arrêté pour avoir conduit avec les facultés affaiblies. Il a ensuite été suspendu pour une rencontre par son équipe, puis il a vu son nom apparaître sur la liste COVID à deux occasions. Finalement, les Titans ont placé son nom sur la liste de réserve pour une blessure non reliée au football.

«Il devra prendre une décision à savoir s’il est prêt à faire tout en son pouvoir pour jouer au football professionnellement, a indiqué le directeur général des Titans Jon Robinson lors d’une conférence de presse avec les médias, mardi. Nous demandons à nos joueurs de respecter des standards au niveau de leur préparation et leurs performances. Il y a beaucoup de travail à faire de ce côté.»