Henrique au ballottage : le DG des Ducks «tanné d'attendre»

Les Ducks d’Anaheim ont placé le nom du vétéran Adam Henrique au ballotage, samedi.

L’Ontarien jouait la deuxième année d’un contrat de cinq saisons lui rapportant en moyenne 5,825 millions $ annuellement. En 16 matchs cette saison, l’attaquant a seulement récolté quatre points.

«Je suis tanné de parler et d’attendre, a mentionné le directeur général des Ducks Bob Murray à The Athletic. Nous avons besoin de résultats et des décisions difficiles doivent être prises.»

Les 30 autres formations du circuit Bettman pourront ainsi réclamer Henrique et son imposant contrat au ballotage.

Repêché en troisième ronde (82e au total) par les Devils du New Jersey en 2008, Henrique n’a jamais été en mesure de reproduire les succès de sa saison recrue, en 2011-2012, quand il a amassé 51 points en 74 matchs.