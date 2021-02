Sidney Crosby ne veut pas jouer ailleurs

Au cœur de plusieurs rumeurs de transactions cette saison, Sidney Crosby a réaffirmé son désir de jouer l’ensemble de sa carrière dans l’uniforme des Penguins de Pittsburgh.

«Il n’y a rien qui a changé. J’adore jouer ici. C’est ici que j’aimerais jouer pour le reste de ma carrière», a affirmé le célèbre numéro 87 vendredi, lors des points de presse qui ont suivi l’entraînement des siens.

Le nom de Crosby a alimenté les spéculations en raison du timide début de saison de son club et d’un changement au deuxième étage chez les «Pens».

Rappelons qu’à la fin janvier, le directeur général Jim Rutherford a démissionné. Il a ensuite été remplacé par Ron Hextall, et Brian Burke a été embauché à titre de président des opérations hockey.

Crosby détient une entente valide jusqu’à la conclusion de la campagne 2024-2025 et une clause de non-mouvement complète. Le joueur de centre n’a toutefois pas voulu s’avancer sur la suite de sa présente entente.

«Je pense que tant et aussi longtemps que je me sentirai bien, j’aimerais jouer le plus longtemps possible. Je n’ai pas d’idée. Je me concentre sur la fin de mon contrat et on verra ensuite», a affirmé Crosby.

Samedi soir, contre les Islansders de New York, le tout premier choix du repêchage de 2005 disputera son 1000e match dans la Ligue nationale.

Sa brillante carrière a été marquée par trois conquêtes de la coupe Stanley, deux trophées Conn Smythe, deux titres de joueur par excellence, deux championnats des marqueurs et deux trophées Maurice-Richard.