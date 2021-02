Skier et bouger pour les enfants de Leucan

Publié aujourd'hui à 09h12

Mis à jouraujourd'hui à 09h12

C’est avec beaucoup d’humilité et de fierté que j’ai accepté, pour une cinquième année de suite, d’être le co-porte-parole provincial du Défi Ski de Leucan. Cette année, l’humoriste Katherine Levac m’accompagne dans cette belle initiative.

Depuis plus de 40 ans, Leucan occupe une place très importante partout au Québec. Cet organisme aide les enfants atteints de cancer et leurs familles avec de l’aide précieuse, du soutien sans relâche et des activités multiples.

La vie a été bonne avec moi. Je suis le père de trois enfants qui sont en santé et je remercie la vie d’avoir été généreuse avec moi et mon épouse. Comme plusieurs d’entre vous, je suis très sensible à l’endroit des enfants qui doivent combattre la maladie et j’ai beaucoup d’empathie pour les familles qui accompagnent leurs enfants dans cette bataille ardue.

Au début du mois de février, Leucan a publié une vidéo très touchante d’un jeune garçon très courageux nommé Victor. Ce dernier célèbre sa rémission après 25 mois de traitements pour une leucémie mixte. Cette année, Victor sera le porte-parole du Défi Ski Leucan au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Un bel exemple de courage et de détermination pour nous tous.

Victoire pour Victor! 🥳❤ Notre jeune porte-parole du Défi ski Leucan, coprésenté par Fenplast et Desjardins au... Posted by Défi ski Leucan on Wednesday, February 3, 2021

UN DÉFI SKI RENOUVELÉ

En raison de la pandémie, les organisateurs du Défi Ski Leucan ont dû s’adapter à la réalité que nous vivons actuellement. Le ski demeure la principale activité, mais d’autres façons de participer ont été ajoutées afin de plaire à tout le monde.

Ainsi, en plus du ski, vous pourrez faire de la course à pied, de la marche, de la raquette, du patin, du ski de fond et même le pelletage est accepté comme activité.

L’important, c’est que vous réalisiez un minimum de 4 heures de l’activité de votre choix entre le 13 mars et le 21 mars. Vous pouvez le faire individuellement ou en équipe de deux à quatre personnes. Tous les détails se trouvent au www.defiski.com.

Le Défi Ski Leucan sera présent dans six régions du Québec.

-Station touristique Stoneham (Québec)

-Le Valinouët (Saguenay-Lac-Saint-Jean)

-Mont Adstock (Chaudière-Appalaches)

-Vallée du Parc (Mauricie)

-Mont-Vidéo (Abitibi)

-Bromont (Cantons-de-l’Est)

Au plaisir de vous croiser... à distance !