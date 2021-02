Andre Drummond avec les Raptors?

Les Raptors de Toronto auraient eu des pourparlers avec les Cavaliers de Cleveland afin de conclure un échange impliquant Andre Drummond.

C’est ce qu’a indiqué le site The Athletic, lundi. L’organisation de l’Ohio a tenu au repos le joueur concerné dimanche lors d’un match contre les Clippers de Los Angeles et ne prévoit pas l’utiliser d’ici la date limite des transactions dans la NBA, le 25 mars, selon le réseau ESPN. D’après The Athletic, les Cavaliers ont retiré l’athlète de 27 ans de la formation en raison de son attitude à la suite d’une discussion avec l’entraîneur-chef JB Bickerstaff.

Sur le banc, l’ancien des Pistons de Detroit portait un chandail avec l’inscription «Farewell» (en français, «Adieu»).

Drummond possède un contrat lui rapportant plus de 28,7 millions $ cette saison, la dernière prévue à l’entente. Depuis le début de la campagne, il a totalisé en moyenne par rencontre 17,5 points.