Stan Bowman est déjà prêt pour le repêchage d’expansion

À quelques mois du repêchage d’expansion qui permettra au Kraken de Seattle de former son équipe, le directeur général des Blackhawks de Chicago, Stan Bowman, estime que son équipe est en excellente posture pour éviter de perdre une pièce importante.

Avec un règlement semblable à celui utilisé lors du repêchage pour l’arrivée des Golden Knights de Vegas en 2017, Bowman a indiqué qu’il s’était penché sur la question avec son équipe. Un plan d’action a été établi, même si les choses peuvent changer très rapidement dans la Ligue nationale de hockey (LNH).

«Nous avons une assez bonne idée de ce que nous allons faire, a-t-il dit récemment au quotidien Chicago Sun Times. Il y a des équipes qui sont dans une position plus périlleuse pour peut-être perdre un joueur vraiment important. Je ne suis pas sûr que ce soit le cas pour nous. Nous sommes plutôt bien placés.»

Plusieurs scénarios

Parmi les éléments à surveiller en vue de cet encan, les clubs devront rendre disponibles au moins quatre joueurs – deux attaquants, un défenseur et un gardien – qui ont plus de deux ans d’expérience dans la LNH, auront disputé un nombre établi de matchs et disposant d’un contrat valide lors de la saison 2021-2022.

Bowman n’est pas inquiet à ce chapitre, pas plus que pour sa liste de protection, même si quelques avenues différentes pourraient être choisies. Mais pas question d’en dévoiler plus maintenant.

«Nous avons établi plusieurs scénarios avec plusieurs "si". Cela dépend en partie de ce que fait Seattle et des [joueurs] qu'ils choisissent parmi les autres équipes. Vous pouvez regarder la situation maintenant et vous dire: "ils vont probablement être intéressés par ce joueur". Mais s’ils finissent par avoir plusieurs joueurs du même type, ils pourraient regarder pour quelqu’un d’autre.»

«Il est difficile de planifier tous les détails, mais nous avons passé beaucoup de temps à nous préparer. Tout ira bien.»

Le repêchage d’expansion est prévu le 21 juillet. Trente équipes – les Golden Knights étant exclus – auront jusqu’au 17 juillet pour soumettre leur liste de protection.